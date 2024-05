1 Eigentlich war geplant, dass Wilmore und Williams mit dem "Starliner" zu dessen erstem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Foto: John Raoux/AP/dpa

Mit dem «Starliner» sollten längst Astronauten transportiert werden, doch das Projekt liegt weit hinter dem Zeitplan. Der erste bemannte Testflug muss nun wieder abgesagt werden.









Link kopiert



Washington - Kurz vor dem ersten bemannten Testflug des krisengeplagten Raumschiffs "Starliner" ist der geplante Start in der Nacht abgesagt worden. Ein Sauerstoffventil an der "Atlas V"-Rakete müsse untersucht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa zur Begründung mit.