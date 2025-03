Raumfahrt: Musk: Mars-Mission 2026

1 Die Rakete "Starship" soll zum Mars fliegen. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Mit der Rakete hakt's, doch US-Multimilliardär und SpaceX-Chef Elon Musk kündigt trotzdem einen ambitionierten Zeitplan für eine erste Reise zum Mars an. Kann man das glauben?









New York - SpaceX-Gründer Elon Musk hat eine Mars-Mission mit seiner Rakete Starship für 2026 angekündigt. "Starship startet Ende nächsten Jahres mit Optimus an Bord zum Mars", schrieb er auf seiner Plattform X, in Anspielung an den humanoiden Roboter, den Tesla 2022 vorgestellt hatte. Wenn die Landung auf dem Planeten - der je nach Konstellation zu Erde mindestens 54 Millionen Kilometer entfernt ist - erfolgreich sein sollte, peilt der Multimilliardär bemannte Missionen an. Diese könnten 2029 auf dem Mars landen - "wahrscheinlicher ist jedoch 2031", so Musk.