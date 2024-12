Raumfahrt: Europas Vega C soll zurück ins All - Start am Abend möglich

Europas Vega C soll zurück ins All - Start am Abend möglich

2 Für die Esa ist die Rakete Vega C essenziell für Europas Zugang zum All. (Handout) Foto: ESA/dpa

Europas Raumfahrt will mit der Rückkehr der Vega C ihren Zugang zum All stärken. Nach fast zwei Jahren steht die Rakete vor dem Comeback. Doch dann ist noch einmal Geduld angesagt.









Kourou - Trotz kurzfristiger technischer Probleme könnte die europäische Rakete Vega C am Abend erstmals in knapp zwei Jahren wieder ins All fliegen. Es wäre der erste Flug einer Rakete dieses Typs nach dem fehlgeschlagenen kommerziellen Erststart vor knapp zwei Jahren. Der frühestmögliche Zeitpunkt für den Start ist um 22.20 Uhr deutscher Zeit am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana.