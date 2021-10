Influencerinnen in Bad Teinach Örtliche Touristik wusste von nichts

Da ging die Post ab in Bad Teinach-Zavelstein – zumindest in der Online-Welt. Denn vor Kurzem waren 20 der bekanntesten Influencerinnen der Bundesrepublik im Teinachtal zu Gange. Unter anderem Sofia Tsakiridou, die eine Yoga-Stunde am Lautenbach-Hof abhielt. Das Model hat beim sozialen Netzwerk Instagram 518 000 Follower, also Menschen, die ihre Inhalte gut finden und immer wieder aufsuchen.