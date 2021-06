Entlang des Neckars Diese Wanderung bei Rottweil steckt voller Energie

Wo einst am Neckar bei Rottweil die Mühlen klapperten, scheint sich der Fluss heute beschaulich an der Stadt vorbeizuschlängeln. Doch auch heute noch wird die Wasserkraft genutzt, gleich mehrere Kraftwerke sind in Betrieb.