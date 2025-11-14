Raumfahrt: Chinas gestrandete Astronauten sollen aus All zurückkehren

1 Die drei Astronauten waren vor rund einem halben Jahr ins All aufgebrochen. (Archivbild) Foto: Andy Wong/AP/dpa Ein Zusammenprall mit Weltraumschrott lässt die Crew von Chinas Weltraummission «Shenzhou 20» im All stranden. Tagelang ist unklar, wie sie auf die Erde zurückkehren sollen. Nun gibt es grünes Licht.







Link kopiert



Peking - Die gestrandeten Astronauten der chinesischen Weltraummission "Shenzhou 20" sollen heute wieder auf die Erde zurückkehren. Wie die Behörde für bemannte Raumfahrt mitteilte, werden die drei Männer in der Raumkapsel ihrer Nachfolger, der "Shenzhou 21", die Heimreise von der Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) antreten. Die drei Astronauten seien in guter Verfassung.