Raumfahrt: Chinas beschädigtes Raumschiff wieder auf Erde gelandet

Die "Shenzhou 20" musste wegen eines Schadens länger als geplant im All bleiben. Foto: Li Zhipeng/XinHua/dpa Nach Schäden am Fenster der «Shenzhou 20» musste China drei Raumfahrer mit einem Notfallplan aus dem All holen. Nun kehrte auch ihr Raumschiff zur Erde zurück. Wie hat es den Flug überstanden?







Jiuquan - Chinas beschädigtes Raumschiff "Shenzhou 20" ist zur Erde zurückgekehrt. Die unbemannte Raumkapsel landete nach offiziellen Angaben am Vormittag (Ortszeit) in der Landezone Dongfeng in der nordchinesischen Wüste Gobi. Nach ersten Begutachtungen habe die Raumkapsel einen normalen Eindruck gemacht, und die Güter an Bord seien in gutem Zustand, berichteten Staatsmedien. Demnach war die Rückkehr-Mission ein "voller Erfolg". Die "Shenzhou 20" hätte mitsamt ihrer dreiköpfigen Crew eigentlich am 5. November wieder zur Erde fliegen sollen. Doch Risse im Fenster, die laut chinesischen Raumfahrtexperten durch den Zusammenprall mit kleinen Weltraumschrottteilen entstanden sein dürften, hatten die Rückkehr zunächst auf unbestimmte Zeit verzögert.