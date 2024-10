Raumfahrt: China schickt neue Crew zu Weltraumstation Tiangong

3 Wang Haoze ist die dritte Chinesin im All und derzeit Chinas einzige Raumfahrtingenieurin. Foto: Agentur für bemannte Raumfahrt/XinHua/dpa

Auf Chinas Weltraumstation forschen und experimentieren Astronauten. Jetzt macht sich eine neue Crew auf den Weg. Die Volksrepublik hat sich hohe Ziele gesteckt für den Wettlauf im All.









Jiuquan - China schickt eine neue Crew für seine Weltraum-Forschung zur Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) ins All. Kommandant Cai Xuzhe, die Ingenieurin Wang Haoze und der frühere Luftwaffenpilot Song Lingdong sollen mit der "Shenzhou 19" (magisches Schiff) am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestlich gelegenen Wüste Gobi abheben, wie ein Sprecher der Behörde für bemannte Raumfahrt sagte. Das Team soll demnach während seines rund sechsmonatigen Aufenthalts Experimente durchführen, Weltraumspaziergänge unternehmen, und Schutzvorrichtungen gegen Weltraumschrott anbringen.