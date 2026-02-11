Raumfahrt: China meldet Durchbruch für Mondmission nach Raketentest

China will bis 2030 Menschen auf den Mond gebracht haben. Die Volksrepublik befindet sich dabei im Wettrennen gegen den Raumfahrtrivalen USA - und meldet nun einen Erfolg.
Wenchang - China hat mit der Erprobung einer neuen Trägerrakete und Rückkehrkapsel einen weiteren Schritt für die bis 2030 angepeilte Mondmission absolviert. Wie die Behörde für bemannte Raumfahrt mitteilte, wurde am Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan der Flug der Trägerrakete "Langer Marsch 10" in niedriger Höhe geprüft. Der erste Flugtest dieses Raketenprototyps, der eines Tages Astronauten zum Mond bringen soll, verlief demzufolge nach Plan.