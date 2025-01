Raumfahrt: Blue Ghost soll zum Mond starten

1 Zehn Instrumente sind an Bord des Landers "Blue Ghost". Foto: Firefly Aerospace/dpa

Mond-Missionen gelten als technisch höchst anspruchsvoll. Vor einem Jahr gelang einer US-Firma erstmals eine kommerzielle Landung. Jetzt versucht es ein anderes Unternehmen im Auftrag der Nasa.









Cape Canaveral - Ein "blauer Geist" soll zum Mond starten: Im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa will das Unternehmen Firefly Aerospace an diesem Mittwoch um 7.11 Uhr MEZ den kommerziellen Lander "Blue Ghost" zum Mond schicken. Mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk soll der Lander vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten.