Ein romantischer Platz für Verliebte findet sich am Aichhalder Adventsweg

1 Wer möchte, kann in malerischer Kulisse am Aichhalder Adentsweg, einen Heiratsantrag machen. Foto: Schwarzwaldverein

Reichlich Zulauf und Fans findet derzeit der Aichhalder Adventsweg am Haselbrunnen. Für Verliebte findet sich dort auch ein ganz besonderer Platz.









Aufgrund des tollen Erlebnis des Spaziergangs auf dem Weg wandte sich auch die Schrambergerin Claudia Ginter an unsere Redaktion. Sie sagte: „Toll was die Veranstalter sich für Mühe mit Kerzenbeleuchtung und Co. machen“.