Raum für Begegnung: Gemeinsam Mittagessen verbindet die Senioren in Eimeldingen

Der Seniorenmittagstisch in Eimeldingen wird seit 25 Jahren hochgeschätzt. In der Reblandhalle ist das Jubiläum mit rund 80 Gästen gefeiert worden.
An die bewegte Geschichte des Seniorenmittagstischs erinnerte eine kleine Ausstellung. Viele schöne und lustige Erinnerungen waren auf Fotos auf zwei Stellwänden ausgestellt. Reini Huber zeigte zudem Dias aus dem Fundus von Familie Rupp. Für das derzeitige Team von Ehrenamtlichen, die zu den Mittagstisch-Terminen kochen und servieren, hatten federführend Doris Weirich und Gretel Klook eingeladen. Selbstverständlich, dass neben den vielen, die sich in den vergangenen Jahren engagiert haben, auch die Seniorenbeauftragte Silke Lazzaro und Bürgermeister Oliver Friebolin gekommen waren.