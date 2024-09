Feuerwehr muss in Schwenningen ausrücken

Rauchwarnmelder schlägt an

1 Unter Atemschutz rückte die Feuerwehr Schwenningen zur Einsatzstelle vor. Foto: Christian Klemm

Wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders in einem Wohnhaus in Schwenningen mussten am Mittwochabend die Rettungskräfte ausrücken. Vor Ort konnte die Lage schnell geklärt werden.









Link kopiert



Am Mittwochabend um 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Stormstraße alarmiert, nachdem ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus, um die Lage zu überprüfen.