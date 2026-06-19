Rauchsäule aus der Luft entdeckt: Der Wald bei Hubertshofen brennt und Löschwasser fehlt

Ein Polizeihubschrauber sichtet zufällig einen Waldbrand bei Hubertshofen. Die Löschwasserversorgung ist herausfordernd. Auch die Funkverbindung ist mangelhaft.
Ein Waldbrand bei Hubertshofen hat am Donnerstagnachmittag, 18. Juni, zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region auf den Plan gerufen. Entdeckt wurde der Brand vor Ort zufällig von der Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei um kurz vor 14 Uhr, die bei einem Überflug eine Rauchsäule im Wald bemerkte, wie Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann informierte. Die Feuerwehr Bräunlingen war daraufhin als erste Wehr an der Einsatzstelle, da zunächst nicht klar war, ob das Feuer auf Bräunlinger oder Donaueschinger Gemarkung ausgebrochen ist.