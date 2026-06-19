Rauchsäule aus der Luft entdeckt: Der Wald bei Hubertshofen brennt und Löschwasser fehlt

Ein Polizeihubschrauber sichtet zufällig einen Waldbrand bei Hubertshofen. Die Löschwasserversorgung ist herausfordernd. Auch die Funkverbindung ist mangelhaft.

Ein Waldbrand bei Hubertshofen hat am Donnerstagnachmittag, 18. Juni, zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region auf den Plan gerufen. Entdeckt wurde der Brand vor Ort zufällig von der Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei um kurz vor 14 Uhr, die bei einem Überflug eine Rauchsäule im Wald bemerkte, wie Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann informierte. Die Feuerwehr Bräunlingen war daraufhin als erste Wehr an der Einsatzstelle, da zunächst nicht klar war, ob das Feuer auf Bräunlinger oder Donaueschinger Gemarkung ausgebrochen ist.

Drohnengruppe im Einsatz Gegen 15.30 Uhr übernahm anschließend die Feuerwehr Donaueschingen unter der Leitung von Kommandant Gerd Wimmer die Einsatzleitung, nachdem feststand, dass die beiden Brandherde auf Donaueschinger Boden liegen. Auch die Drohnengruppe der Feuerwehr Donaueschingen wurde eingesetzt, um die Lage aus der Luft zu erkunden. Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle war ebenfalls vor Ort.

Waldbrand bei Hubertshofen am Donnerstag, 18. Juni: Die Feuerwehren aus Donaueschingen und Bräunlingen rücken am Nachmittag an. Auch Bürgermeister Micha Bächle (links) aus Bräunlingen ist vor Ort. Foto: Lutz Rademacher

Noch am frühen Abend war der Einsatz nicht beendet. Bächle berichtete gegen 17.30 Uhr, dass zu diesem Zeitpunkt weiterhin zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz seien. Nach seiner Einschätzung standen zwischen zehn und 20 Feuerwehrfahrzeuge an der Einsatzstelle oder in deren Umfeld bereit.

Die Bedingungen vor Ort waren schwierig: Hohe Temperaturen, die abgelegene Lage des Waldstücks und eine schlechte Funkverbindung erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich. Hinzu kam, dass die Brandherde zunächst nur schwer zu lokalisieren waren.

Ein weiteres Problem war die Versorgung mit Löschwasser. Die Tanks der Feuerwehrfahrzeuge waren schnell ausgeschöpft, wie Feuerwehrsprecher Philippe de Surmont mitteilte. In dem betroffenen Waldgebiet gibt es keine Wasserleitungen, die direkt hätten genutzt werden können. Deshalb musste das Wasser auf anderem Weg an die Einsatzstelle gebracht werden.

Spedition, Maschinenring und Landwirte helfen mit

Nach Angaben von Bürgermeister Micha Bächle transportierte die Spedition Vogt mit einem Sattelzug mehrfach Wasser vom Wasserwerk in Bräunlingen nach Hubertshofen. Unterstützung kam außerdem vom Maschinenring Schwarzwald-Baar, der auch mit einem Fahrzeug bei der Wasserbeschaffung mit anpackte. Wie de Surmont mitteilte, halfen dort auch Landwirte aus der Region mit Fahrzeugen bei der Löschwasserversorgung. Treffpunkt für die Übergabe des Wassers an die Feuerwehr war demnach an der Kirche in Hubertshofen. Dort habe man eng und abgestimmt zusammengearbeitet.

Waldbrand bei Hubertshofen am Donnerstag, 18. Juni: Die Feuerwehren sind im Einsatz. Zuerst musste die Stelle lokalisiert werden. Das Schadensausmaß und wie viel Fläche betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Foto: Lutz Rademacher

Um 18.20 Uhr konnte die Feuerwehr dann eine erste Entwarnung geben. Laut de Surmont war es den Einsatzkräften gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Vollständig beendet war der Einsatz damit allerdings noch nicht. Im Anschluss und bis in die Abendstunden hinein mussten Nachlöscharbeiten geleistet werden, weil der betroffene Waldboden vorsorglich weiter gewässert werden musste, damit nicht erneut ein Brand ausbricht. „Das ist anstrengend und kleinteilig und es ist viel Handarbeit vonnöten“, sagte de Surmont. Wie groß die vom Feuer betroffene Fläche tatsächlich ist, konnte die Feuerwehr noch nicht abschließend beziffern.

Die Feuerwehr teilt um 18.20 Uhr mit, dass der Brand unter Kontrolle ist. Jedoch muss der betroffene Waldboden nun in Handarbeit gewässert werden. Foto: Lutz Rademacher

Die beiden Brandherde lagen nur wenige hundert Meter von der Richard-Fesenmeyer-Hütte entfernt, einem beliebten Ziel für Wanderer und Ausflügler. Dass das Feuer in dieser trockenen Lage rechtzeitig entdeckt und unter Kontrolle gebracht werden konnte, dürfte eine größere Ausbreitung verhindert haben.

Philippe de Surmont, Sprecher der Feuerwehr Donaueschingen Foto: Feuerwehr Donaueschingen

Der Deutsche Wetterdienst stuft die Waldbrandgefahr im Schwarzwald-Baar-Kreis derzeit regional auf mittlere bis hohe Stufen des Waldbrandgefahrenindex ein. Je nach Ort und Witterung kann die Gefahrenlage jedoch deutlich variieren. Die entsprechende Karte des DWD wird täglich aktualisiert und zeigt die aktuelle Einschätzung für die einzelnen Regionen.

Waldbrandgefahr

Bei erhöhter Waldbrandgefahr gilt im Schwarzwald‑Baar-Kreis besondere Vorsicht. Im und am Wald sollte weder geraucht noch offenes Feuer entzündet werden; auch Grillen ist nur an ausgewiesenen, nicht gesperrten Plätzen erlaubt. Glasflaschen und Scherben gehören nicht in die Natur, weil sie wie ein Brennglas wirken können. Zufahrten und Rettungswege zu Waldwegen, Schranken und Löschwasserentnahmestellen müssen unbedingt freigehalten werden, damit Feuerwehrfahrzeuge im Ernstfall ungehindert durchkommen. Wer Rauch, Flammen oder starken Brandgeruch im Wald bemerkt, sollte sofort den Notruf 112 wählen und den Ort möglichst genau beschreiben.