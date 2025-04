Abiturprüfungen in Schwenningen Mit Deutsch geht’s wieder los

Am Dienstag wird es ernst in Sachen Abitur: In Baden-Württemberg starten die schriftlichen Prüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien. Auch am Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen werden die Prüflinge zunächst das Fach Deutsch auf der Agenda haben.