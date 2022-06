1 Die Zigarette erfreut sich in Deutschland wieder wachsender Beliebtheit. Foto: © ehabeljean – stock.adobe.com

Laut aktuellen Studien der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA) liegt die Raucherquote der über 14-Jährigen in Deutschland bei 33 Prozent. Wir haben bei der Fachstelle Sucht nach ihren lokalen Eindrücken befragt.















Horb/Kreis Freudenstadt - 33 Prozent Raucherquote – das bedeutet jeder dritte Mensch in Deutschland, der über 14 Jahre alt ist, greift regelmäßig zum Glimmstängel. Zum Vergleich: Ende 2019 waren es noch 26 Prozent, Ende 2021 betrug die Quote bereits 30,9 Prozent. Ein häufig genannter Grund unter Experten: Corona und die daraus resultierenden Folgen. Die Fachstelle der Suchtberatung mit Standort in Horb und Freudenstadt kann diesen Trend vor Ort jedoch nicht bestätigen.