21-jähriger Bahnreisender sorgt in Friesenheim für Nothalt

1 Ein 21-Jähriger hat am frühen Montagmorgen für einen Einsatz des Bundespolizei in Friesenheim gesorgt. Foto: Pleul

Ein Bahnreisender aus Guinea hat mit seinem fahrlässiges Verhalten am frühen Montagmorgen einen unplanmäßigen Zughalt in Friesenheim ausgelöst.









Er war laut Polizei in einem Nachtzug von Amsterdam in Richtung Freiburg unterwegs. Beim Halt in Offenburg gegen 5.25 Uhr stieg der 21-Jährige aus, rauchte eine Zigarette – und versäumte wieder rechtzeitig einzusteigen.