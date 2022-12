(sb) 24.12.2022 - 10:56 Uhr , aktualisiert am 24.12.2022 - 12:55 Uhr

Rauchentwicklung in Firma

1 In der Pelletsproduktion kam es zu einer Rauchentwicklung. Foto: Weisser

Am Morgen ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu einer Firma in Böhringen ausgerückt.















Großeinsatz für die fünf Abteilungen der Dietinger Feuerwehr am Morgen des Heiligen Abend: Im letzten Moment konnte ein Brandausbruch in einer Produktionshalle für Strohpellets am Ortseingang von Böhringen verhindert werden.

Dietingen-Böhringen - Starker Rauch drang aus dem Gebäude, als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen. Offenes Feuer, so Feuerwehrsprecher Sven Haberer, hätten die Feuerwehrleute nicht festgestellt. Die Halle sei jedoch stark verraucht gewesen. Atemschutzträger erkundeten die Situation. Eine Maschine sei wohl heiß gelaufen, so die ersten Vermutungen der Einsatzkräfte vor Ort.

Polizei ermittelt Ursache

Verletzte gab es nach ersten Informationen vor Ort keine. Das Deutsche Rote Kreuz rückte mit fünf Fahrzeugen und neun Helfern an. Alarmiert wurde auch die Polizei, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

Mit 49 Mann und sieben Fahrzeugen war die Dietinger Gesamtwehr mit Kommandant Dominik Weißer vor Ort. Unterstützt wurde sie von der Feuerwehr Oberndorf, die mit der Drehleiter dazu kam.

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister und Gesamtkommandant der Rottweiler Feuerwehr Rottweil, Frank Müller, stieß noch dazu.