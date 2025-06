Großer Feuerwehreinsatz in Meßstetten

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Freitag Nachmittag gegen 17 Uhr in Meßstetten im Sanetta-Gebäude in der Sanettastraße.