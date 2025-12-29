Rauchen: Umweltminister Schneider für Verbot von Einweg-E-Zigaretten

Ab Juli können E-Zigaretten bundesweit zurückgegeben werden. Reicht das – oder braucht es ein Verbot? Was Minister Carsten Schneider und Verbände dazu sagen.
Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider setzt sich für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten ein. "Das ist meine ganz, ganz klare Präferenz", sagte er der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. Endgültig sei das zwar noch nicht entschieden, es gebe noch rechtliche Fragen zu klären, sagte der SPD-Politiker. "Aber ich bin da sehr dafür."