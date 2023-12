Beim Brand eines Zimmers in einem Mehrparteienhaus in Donaueschingen sind am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Kurz nach 9 Uhr wurde der Brand in der Donaueschinger Hagelrainstraße gemeldet. Wie Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge auf Anfrage unserer Redaktion schildert, drang Rauch aus einem Zimmer eines Mehrparteienhauses, welches aus Einzimmer-Appartments besteht.

In dem Zimmer, so Kluge weiter, wohnt ein 24-jähriger Mann, der mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Vier weitere Personen im Alter zwischen 39 und 64 Jahren, die auch in dem Haus leben, wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Es handelt sich dabei um drei Männer und eine Frau.

Lesen Sie auch

Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.