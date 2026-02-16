Rauch in Wohnung: Angebranntes Essen sorgt in Schiltach für nächtlichen Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in Schiltach an. Ursache war ein eingeschalteter Herd und eingeschlafener Bewohner.

Angebranntes Essen hat am frühen Samstagmorgen in Schiltach einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 4.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Akazienweg gemeldet, so die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Schiltach rückte an und traf in der stark verrauchten Wohnung auf einen 79-jährigen Bewohner. Um schnell helfen zu können, schlugen die Einsatzkräfte eine Fensterscheibe ein und brachten den Mann ins Freie.

Der Rettungsdienst versorgte den Senior und brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 79-Jährige sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war anschließend eingeschlafen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.