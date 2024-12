Rauch in der Kabine

Graz - Eine Woche nach der notfallmäßigen Landung eines Swiss-Flugzeugs in Graz wegen Rauchs in der Kabine ist ein Besatzungsmitglied in einer Klinik verstorben. Das teilt die Schweizer Lufthansa-Tochter mit.