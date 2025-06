Rauchschwaden hinter den Bäumen waren am Samstag von Aichhalden aus in Richtung Rötenberg zu sehen und verunsicherten mehrere Bürger.

Schwaden, die wie Rauch aus dem Wald aufstiegen, aber auch sich dort verbreiteten, waren am Samstagmorgen nach 10 Uhr von Aichhalden aus zu sehen.

Gibt es etwa irgendwo bei Rötenberg bei diesen derzeit heißen Temperaturen und dem trockenen Boden einen Waldbrand?

Unsere Redaktion ging dieser Frage nach – und es war schnell festzustellen, dass der Rauch in Zusammenhang mit einem Flugzeug stand, das vom Flugplatz Rötenberg/Winzeln aus Kunstflüge absolvierte – und dabei an unterschiedlichsten Stellen – später auch deutlich höher am Himmel – diesen Rauch ausstieß.

Kein Feuer, nur Rauch

Und im Bereich des Flugplatzes sah es eben aus größerer Entfernung so aus, als könnte es brennen – was es glücklicherweise nicht tat.