Feuerwehr in Schramberg-Sulgen im Einsatz

2 Die Feuerwehr rückte wegen Rauch im Keller eines Hauses in Sulgen an. Foto: Wegner

Rauch, der aus einem Pelletkeller eines Einfamilienhauses in der Eckenhofstraße in Sulgen drang, hat für einen Einsatz der Feuerwehrabteilung Sulgen gesorgt.















Schramberg-Sulgen - Eine Frau, die alleine zu Hause war, hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr Rauch in ihrem Heizungskeller, in dem Holzpellets gelagert sind, bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Kein offenes Feuer

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Möglicherweise durch eine Fehlfunktion der Heizungsanlage war es zu einer Rauchentwicklung in dem Keller gekommen, ein offenes Feuer gab es nicht, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Storz. Somit beschränkte sich die Tätigkeit der angerückten Feuerwehrabteilung Sulgen auf ein Belüften des Hauses, die Drehleiter aus Schramberg, die ebenfalls alarmiert worden war, kam nicht zum Einsatz.

Vor Ort war neben der Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen auch der Rettungsdienst des Roten Kreuzes sowie die Polizei.