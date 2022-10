4 Die Feuerwehr sowie das Rote Kreuz waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. Foto: Wegner

Eine unklare Rauchentwicklung ist am Donnerstag gegen 19.30 Uhr Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Schramberg gewesen. Zudem war die Drehleiter aus Rottweil angefordert worden.















"Unklare Rauchentwicklung aus einem Gebäude", so Schrambergs Stadtbrandmeister Claus Dierberger hatte das Einsatzstichwort gelautet - und das bei einem weit von der Straße an den Hang zurückgesetzten Gebäude in der Schramberger Kirnbachstraße. Die gute Nachricht zuerst: Verletzt wurde niemand, gebrannt hat es auch nicht, aber eben heftig geraucht.

Wetterlage schuld?

Möglicherweise sei die Wetterlage an dem Ereignis schuld, meinte Dierberger, denn als einer der fünf Bewohner des Hauses einen Holzofen angefeuert habe, habe dieser "nicht richtig gezogen" und den Rauch durch mehrere Stockwerke des Hauses ziehen lassen. Nach einer genaueren Untersuchung durch den ebenfalls herbeigerufenen Kaminfeger war allerdings klar: Der fragliche Holzofen muss saniert werden.

Unter der Dusche vorgeholt

Insgesamt fünf Bewohner mussten schnellstmöglich das Haus verlassen - eine besonders vom Rauch betroffene Person konnte sich nicht einmal einmal ein T-Shirt überziehen. Zudem befand sich eine Frau gerade unter der Dusche, die sie dann blitzartig verlassen musste. Auch Kinder waren unter den Betroffenen, die ebenfalls anschließend vom Roten Kreuz untersucht worden waren.

Drehleiter nicht einsatzbereit

Da die Schramberger Drehleiter wegen eines Defekts derzeit nicht nutzbar ist - der Mechaniker ist allerdings schon bestellt - wurde die Drehleiter aus Rottweil zum Einsatzort nach Schramberg beordert, wie Dierberger berichtete. Dort waren in der Kirnbachstraße nsgesamt 35 Wehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, zudem zehn Helfer des Roten Kreuzes.