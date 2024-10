Brand in der Goldenbühlschule in Villingen

Eine Rauchentwicklung ist in der Goldenbühlschule in Villingen zu verzeichnen. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 8 Uhr zur Goldenbühlschule in Villingen ausgerückt. Dort brennt es im Heizungsraum.









An der Goldenbühlschule in Villingen läuft aktuell ein Feuerwehr-Einsatz. Die Brandmeldeanlage in dem Schulgebäude hatte ausgelöst. Es kam auch tatsächlich zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Heizungsanlage, wie Polizeisprecher Daniel Brill auf Anfrage bestätigte.