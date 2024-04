Raubversuch in Lahr

1 Nach einem Raubversuch in der Schwarzwaldstraße sucht bittet die Polizei das Opfer, sich zu melden. Foto: pixabay/Symbolbild

Nachdem ein Mann bei einem Geldautomaten versucht hatte, eine Frau zu bestehlen, sucht die Polizei nun nach dem Opfer.









Passiert ist das Ganze am Sonntag zwischen 22.30 und 22.50 Uhr beim Geldautomaten eines Bankinstituts in der Schwarzwaldstraße. Die Frau wollte an dem Automaten Geld einzahlen, als ein Mann erfolglos versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.