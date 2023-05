Der Mann steht unter dem dringenden Verdacht des versuchten Raubs – die Polizei geht davon aus, das er am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in der Tiefgarage Bürgerturmplatz ein betagtes Ehepaar – 81 und 85 Jahre alt – abgepasst, die 81-jährige Frau angegriffen und getreten und versucht hat, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Die Handtasche ließ sie trotzdem nicht los; am Ende suchte der Angreifer ohne Beute das Weite.

Er wurde im Zuge der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung wenig später identifiziert und vorläufig festgenommen. Er ist polizeibekannt, ukrainischer Staatsangehöriger und laut Angaben der Polizei geständig; am Freitagvormittag wurde er dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der den den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.