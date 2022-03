1 Der Raubüberfall auf den Norma in Rottweil hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Foto: Nädele

Nach dem Raubüberfall auf die Normafiliale am Kriegsdamm in Rottweil haben sich sowohl Norma selbst, die Polizei als auch Verdi zu dem Überfall geäußert. Auch in den sozialen Medien sorgt der Vorfall für Diskussionen.















Rottweil - Der Raubüberfall auf die Norma-Filiale am Kriegsdamm in Rottweil am Samstag hat nicht nur in den sozialen Medien für Gesprächsstoff gesorgt, sondern auch in der Stadt die Diskussionen befeuert. Zwar genießt die Filiale in Rottweil, auch zu sehen an den Internetbewertungen, nicht den besten Ruf, doch auf Nachfrage kann Uwe Vincon, Polizeisprecher des Präsidiums Konstanz, bestätigen, dass dies der erste Überfall auf den Norma am Kriegsdamm gewesen ist. Die Kommentare auf Facebook erzeugten hingegen schnell ein anderes Bild.