Raubüberfall in Bitzer Discounter: 41-Jähriger vor Gericht - Raub war lange Zeit geplant

Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter in Bitz steht einer der drei mutmaßlichen Täter vom Juni 2024 in Hechingen vor Gericht.
Es müssen sich filmreife Szenen abgespielt haben in einem Discounter in Bitz, als am 17. Juni 2024 drei maskierte Männer eine Angestellte überwältigten und sie zwangen, den Tresor zu öffnen. Zuvor war das Trio über das Dach in den Dachstuhl und von dort in die Innenräume eingedrungen, hat die Kriminalpolizei im Rahmen der Spurensicherung festgestellt. Einer von dreien steht derzeit in Hechingen vor dem Landgericht und muss sich wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit Freiheitsberaubung verantworten. Seit dem 26. August 2025 ist er selbst seiner Freiheit beraubt und sitzt in Untersuchungshaft.