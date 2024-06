Raubüberfall in Bitz

1 Der Netto-Markt in Bitz ist am Montagmorgen das Ziel eines Raubüberfalls gewesen. Foto: Kuster

Die Ermittlungen zum Raubüberfall auf den Netto-Markt in Bitz, der sich am Montagmorgen zugetragen hat, sowie den Tatverdächtigen dauern an.









Nach dem Raubüberfall auf den Netto-Discounter in Bitz, der sich am frühen Montagmorgen zugetragen hat, geht die Suche nach den Tätern weiter. Diese sind nach Angaben der Polizei weiterhin auf der Flucht, die Ermittlungen dauern noch an.