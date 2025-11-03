Raubüberfall auf Rewe: Täter aus St. Georgen in Frankfurt gefasst?

Ein Mann überfällt den Rewe-Markt in der St. Georgener Industriestraße – und flieht. Schlägt der Mann nur einige Stunden später in Frankfurt zu und wird dort geschnappt?
Sogar ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um den Mann zu suchen, der vor gut einer Woche einen Raubüberfall auf den Rewe-Markt in St. Georgen verübte. Dennoch entkam der Täter am Samstag, 25. Oktober – zwar musste er die Kasseneinlage, die er erbeutet hatte, zurücklassen, von dem Mann selbst fehlte bis am Samstagabend jedoch noch jede Spur.