Raub in VS-Schwenningen

1 Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in Schwenningen einen 38-jährigen niedergeschlagen und verletzt haben. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Mittwochabend in Schwenningen einen 38-Jährigen niedergeschlagen. Der Betroffene erlitt schwere Kopfverletzungen.









Wie es im Polizeibericht heißt, wurde der 38-Jährige am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Sturmbühlstraße in der Nähe der dortigen Sparkassenfiliale von den beiden Männern angesprochen. Sie fragten nach Zigaretten und anschließend nach Geld.