Raub in Rottweil: 18-Jähriger soll Norma-Markt mit Pistole überfallen haben

Ein 18-Jähriger soll den Norma-Markt in Rottweil mit gezückter Waffe überfallen haben. Jetzt folgt der Prozess. Jetzt wird auch die Höhe der Beute bekannt.
Wegen besonders schweren Raubes mit einer Schreckschusspistole in einem Supermarkt in Rottweil im Dezember beginnt jetzt der Prozess. Das Landgericht Rottweil verhandelt am Dienstag, 19. Mai, ab 9 Uhr in Saal 201 unter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters am Landgericht Münzer ein Strafverfahren gegen einen zum Zeitpunkt der Tat 18-jährigen deutschen Angeklagten.