Raub in Offenburg: Unbekannte Täter überfallen Seniorin
1
Der Seniorin wurde ihr goldenes Armband entwendet Foto: dpa

Nachdem sie am Freitag von zwei ihr unbekannten Personen angesprochen wurde, kam es zu einem Raubüberfall auf eine 76-Jährige Frau.

In der Oskar-Muser-Straße soll es am Freitagnachmittag zu einem Überfallversuch auf eine 76-jährige Frau gekommen sein. Gegen 17:30 Uhr wurde die Seniorin laut Polizeimeldung von einer Frau und einem Mann aus einem Pkw heraus angesprochen. Im weiteren Verlauf soll die Frau die Seniorin gegen ihren Willen umarmt und gewaltsam am Handgelenk gepackt sowie an den Haaren gezogen haben.

 

Der 76-Jährigen wurde ihr Armband geklaut

Nachdem das Paar die Örtlichkeit verließ, stellte die Frau das Fehlen ihres goldenen Armkettchens fest. Das Paar wurde von der Seniorin als südländisch aussehend beschrieben. Die Polizei ermittelt derzeit, ob dieser Vorfall mit einem Raub am vergangenen Sonntag in der Weingartenstraße in Zusammenhang steht. Die Polizei bittet unter 0781/21 28 20 um Hinweise zur Tat.

