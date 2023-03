1 Die Karlsruher Polizei sucht nach zwei Frauen, die eine 23-Jährige ausgeraubt haben sollen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Bereits im Juli sollen zwei Frauen eine 23-Jährige in Karlsruhe ausgeraubt haben. Jetzt hat die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täterinnen veröffentlicht. Wer kennt die beiden?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die eine trägt ein weißes Oberteil, die andere einen rosa Pullover mit Kapuze. Beide haben schwarze Hosen an, die langen, ebenfalls schwarzen Haare, tragen sie offen. Die Karlsruher Polizei hat Aufnahmen veröffentlicht, die zwei zur Fahndung ausgeschriebene Frauen zeigen. Aber warum werden sie überhaupt gesucht?

Laut Mitteilung raubten die unbekannten Täterinnen bereits in der Nacht zum 10. Juli 2022 in Karlsruhe eine 23-jährige Frau aus. Das Opfer hatte sich wohl auf dem Heimweg befunden und war an der Haltestelle Karlsruhe-Hagsfeld aus der Straßenbahn ausgestiegen. Die mutmaßlichen Täterinnen bedrohten die junge Frau offenbar an der Ecke Waldeckstraße/Hirschäckerstraße mit einem Messer, nachdem sie sie zuvor verfolgt hatten. Sie sollen Handy und Bargeld geklaut haben, der Schaden soll sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Aber warum hat die Polizei erst jetzt Bilder der beiden veröffentlicht, wenn die Tat schon so lange zurückliegt? Ganz einfach: Weil eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild einen „großen Eingriff ins Persönlichkeitsrecht“ darstelle, erläutert Sprecherin Larissa Großmann. Dementsprechend seien zunächst andere Ermittlungsmaßnahmen ergriffen worden.

Wer die Frauen erkennt oder relevante Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07 21/6 66 55 55 melden.