Raub auf Stühlinger Kirchplatz: Gruppe greift einen Mann in Freiburg an und raubt ihn aus

Ein Mann wurde auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg von einer Gruppe ausgeraubt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Samstag, 21. September, auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg ereignet haben soll.

Nach Angaben des Geschädigten sei er dort um circa 17 Uhr von drei Männern angesprochen und körperlich angegangen worden. Dabei habe eine der Personen in seine Jackentasche gegriffen, ein weiterer Tatverdächtiger habe Pfefferspray in Richtung des Geschädigten gesprüht.

Lesen Sie auch

Der Geschädigte konnte eigenen Angaben zufolge davonrennen und in einen Hausflur in der Eschholzstraße flüchten. Dort habe die Gruppe, die nun aus bis zu fünf Personen bestanden habe, die Glasscheibe der Haustür zerbrochen. In das Innere des Gebäudes seien die Tatverdächtigen jedoch nicht gelangt, teilt die Polizei mit.

Baseballkappe entwendet

Einer der Angreifer soll grau, ein weitere Tatverdächtiger blau gekleidet gewesen sein. Die Tatverdächtigen, die über 1,80 Meter groß gewesen sein sollen, sprachen nach Angaben des Geschädigten nicht deutsch, möglicherweise verständigten sie sich auf Arabisch. Sie entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand die Baseballkappe des Geschädigten.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefon 0761/8 82 28 80 zu melden.