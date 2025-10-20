CDU und Grüne haben sich am Montagabend im Lahrer Gemeinderat mit ihrem Antrag durchgesetzt, auf den Bau der Sport-Kita zu verzichten.
Nach einer 80-minütigen Debatte im Rat ging es um 19.50 Uhr an die Abstimmung. Deren Ausgang hatte man bereits erahnen können, wenn man die Entwicklung der vergangenen Wochen beobachtet hatte. Denn schon zwei Ausschüsse und zuletzt der Ortschaftsrat Sulz hatten sich mehrheitlich gegen den Bau der Sport-Kita ausgesprochen. Nun also auch der Gemeinderat, auf dessen Votum es ankommt.