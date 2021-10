Die Spedition Koch unterstützt eine Aufklärungskampagne über die Gefahren von Diabetes bei Kindern.















Ratshausen - Auf den Seiten eines 14 Meter langen Silotransporters der Spedition Koch aus Ratshausen prangt ein neuer Schriftzug: "Diabetes Typ 1 – achten Sie auf die vier Warnzeichen bei Ihrem Kind", steht darauf zu lesen, sowie eine Notfallnummer für Eltern möglicherweise von dieser Krankheit betroffener Kinder. Mit diesem Text will der Spediteur Andreas Koch (rechts) eine Aufklärungskampagne über die Gefahren von Diabetes bei Kindern unterstützen. Er wurde auf das Thema aufmerksam, als die sechsjährige Josephine aus Ratshausen vor zwei Jahren an Diabetes erkrankte und in der Tübinger Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin behandelt wurde. Koch selbst fuhr mit Josephine den Tieflader zur Vorstellung mit dem Mediziner Andreas Neu (links).