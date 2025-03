Ratshausener See: Damit Kröte und Co. sicher über die Straße kommen

1 Hinter dem rund 40 Zentimeter hohen Schutzwall sind sieben Eimer eingelassen, in welche die Kröten auf ihrer Wanderung fallen. Ehrenamtliche des Fischereivereins Schömberg-Balingen bringen die Amphibien dann sicher zu ihrem Laichplatz. Foto: Marschal

Während ihrer Wanderung zum Ratshausener See, um dort zu Laichen, haben die Kröten mit der K7170 eine gefährliche Barriere zu bewältigen. Mitglieder des Fischereivereins Schömberg-Balingen bringen die Amphibien sicher zu ihrem Laichplatz.









Wenn in den nächsten Tagen die Temperaturen wieder steigen und es dazu noch regnet, dann setzen sie sich in Bewegung: Kröten und Frösche kehren zum Laichen an den Ort zurück, an dem sie geboren sind. Einige müssen aber eine mitunter lebensgefährliche Hürde nehmen, um an den Ratshausener See zu kommen, nämlich die K 7170 zwischen Ratshausen und Hausen am Tann.