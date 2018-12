Ratshausen Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher an

Im fünften Jahr in Folge haben die Vereinsmitglieder ein vielseitiges Angebot zum ersten Advent zusammengestellt. "Das ist für uns schon zur Tradition geworden", erklärte Schriftführerin Elke Blepp. Nicht nur, dass am Samstagabend an die 300 Besucher auf den Dorfplatz vor dem Rathaus kamen. Der Verein freut sich auch Jahr für Jahr über immer mehr auswärtige Besucher.

Am Samstag unterhielt eine Abordnung der Musikkapelle mit Weihnachtsliedern, und am Sonntag freuten sich die Kinder über den Besuch vom Nikolaus. Abgesehen von dem Stand des Albvereins selbst, wo es Herzhaftes gab, waren die restlichen Stände privat von Ratshausener Bürgern angemietet worden.

Programm für nächstes Jahr steht schon