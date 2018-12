Ratshausen "Von ihnen wird man noch hören"

Dann waren die drei Musiker Jens Neher, Florian Pfitzer und Rüdiger Merz von Jauchzaaa an der Reihe. Mit dabei auch die Eltern von Florian, die erzählten, wie sie sich vor 40 Jahren kennengelernt haben. Die Kärntnerin war von ihren späteren Schwiegereltern ins Schwabenland eingeladen worden, wo sie bei ihrem zweiten Aufenthalt ihren Mann kennenlernte. Keine Frage, dass sich Borg für diese ungewöhnliche Familiengeschichte interessierte, zumal er selbst aus Kärnten kommt.

Dann stürmte Jauchzaa die Bühne und riss die Zuhörer mit ihrem schmissigen Song "Feiern damma" mit. Der Moderator lobte die "jungen Burschen", die Musik machten, die auch Erwachsenen gefalle: "Von denen werden wir noch hören", war sich Borg sicher, dessen Musikschow einmal im Monat im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird.

Für die Musiker aus dem Oberen Schlichemtal, so Neher und Riede, sei es eine große Freude und eine Ehre gewesen, mit so bekannten Stars wie den Kastelruther Spatzen und den Amigos auf Augenhöhe in einer Show mitmachen zu dürfen. Auch für Borg gab es ein großes Lob. Jens Neher sagt: "Das ist ein ganz großer und professioneller Musiker und Moderator."