Ratshausen Ratshausen tritt Zweckverband bei

Ratshausen. Die Gemeinderäte haben die Gründung des Zweckverbands ausdrücklich begrüßt. Lisa Gassner vom Landratsamt und Planer Markus Heberle stellten dem Gremium noch einmal Sinn und Zweck des Verbands und die Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes entlang der Schlichem von Tieringen bis Epfendorf vor.

Mit dem geplanten Hochwasserrückhaltebecken beim Fischweiher steht in Ratshausen eine der größten Schutzmaßnahmen an. Das Becken soll ein Rückhaltevolumen von rund 400 000 Kubikmeter Wasser haben. An Kosten hierfür wird mit 4,5 Millionen Euro gerechnet.

Als lokale Maßnahmen sind in Ratshausen die Erhöhung der Uferwand entlang der Schlichem sowie die Höherlegung des Fußgängerstegs geplant. Am Wettbach soll die Rohrleitung aufdimensioniert werden, ebenso am Egertbächle. Am Mittelbach sollen Maßnahmen zum Einzelobjektschutz sowie ein neues Einlaufbauwerk verwirklicht werden. Alles zusammen kostet etwa 800 000 Euro