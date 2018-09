Ratshausen "Mit Beten alleine ist es nicht getan"

Pfarrer Shibu Vincent Pushpam ist verzweifelt: Er muss von Deutschland aus zusehen, wie seine Heimat im Wasser und Schlamm versinkt und wie seine Familie, Freunde und Bekannten ihr Hab und Gut verlieren.

Grund ist eine Flutkatastrophe, wie sie Indien seit mehr als 100 Jahren nicht mehr erlebt hat. Neben Pfarrer Shibus Angehörigen sind rund eine Million Menschen obdachlos geworden und mehr als Zehntausende haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, wie Pushpam erzählt.

Ausgelöst wurde die Flut aufgrund der zu lang andauernden Regenzeit: "Normalerweise regnet es in Indien immer im Juni und im Juli", erklärt der katholische Pfarrer: "Aber das Problem ist, dass die Regenzeit in diesem Jahr schon Mitte Mai anfing und erst Ende August wieder aufgehört hat." Aus diesem Grund wird das Ausmaß der Katastrophe erst jetzt langsam sichtbar. Die Ernte ist kaputt, Straßen sind zerstört, das Stromnetz ist teilweise zusammengebrochen. "Die Zustände in Kerala sind wirklich erbärmlich", sagt Andreas Koch, zweiter Vorsitzender des katholischen Kirchengemeinderats in Ratshausen. Er kam mit Pfarrer Shibu ins Gespräch, nachdem er aus den Medien von der Jahrhundertflut erfahren hatte. Außerdem kontaktierte ihn der ehemalige katholische Pfarrer von Ratshausen, Thomas Vadakoot, der ebenfalls aus Kerala kommt und dort inzwischen wieder lebt und arbeitet. Auch er beschrieb ihm die Lage und schickte Bilder von der Flutkatastrophe. Von da an stand für Koch fest: "Wir müssen unseren Pfarrern helfen." Der Kirchengemeinderat beschloss daher, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, die zur einen Hälfte dem Bistum von Pfarrer Shibu zugute kommen soll und zur anderen Hälfte dem von Pfarrer Vadakoot.