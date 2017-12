Ratshausen Lieder zum Mitsingen

Nach einem Mittagessen, informierte Lebherz über die Aktivitäten in der Gemeinde im zu ende gehenden Jahr sowie über aktuelle Themen.

Die Chor- und Instrumentengruppe der Grundschule Schörzingen musizierte und sang unter der Leitung von Elke Bartl-Riede einige Lieder und stimmte die Gäste musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Dargeboten wurde "The little Drummerboy", "In der Weihnachtsbäckerei" und "Ihr Kinderlein kommet". Viel Beifall bekamen auch die Kinder des Kindergartens, die mit ihren Erzieherinnen ein Gedicht vortrugen.

Abgerundet wurde der Nachmittag durch Werner Staiger aus Ratshausen, der mit seinem Keyboard zum Mitschunkeln und Mitsingen einlud. Ein Dank ging an alle Akteure, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben.