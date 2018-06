Ratshausen In Ratshausen gibt es keine Kandidatenrunde

Ratshausen (bv). Grund: Neben Amtsinhaber Heiko Lebherz hat sich nur die Dauerkandidatin Fridi Miller beworben, die in Ratshausen aber wohl nicht in Erscheinung treten wird. Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Häring sagte, bei beiden Bewerbern handele es sich um "öffentliche Personen", die bekannt seien. Daher schlage er dem Gemeinderat vor, auf eine offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde zu verzichten. Beide Bewerber hätten die Möglichkeit, in eigener Regie Wahlkampftermine wahrzunehmen. Lebherz sagte gegenüber unserer Zeitung, er werde nun Flyer an jeden Haushalt verteilen. Zudem plane er am Sonntag, 17. Juni, einen Bürgerspaziergang durch den Ort sowie ein Bürgergespräch. Dieses werde wohl im Dorfladen im Rathaus stattfinden.