Ratshausen "Gutachten sind unzureichend und weisen Defizite auf"

Der Gemeinderat wird an diesem Donnerstag im Rahmen der Anhörung zur immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung eine Stellungnahme verabschieden. Zuvor hatten die Gemeinden Ratshausen und Hausen am Tann eigene Gutachten zu verschiedenen Themen in Auftrag gegeben, weil man den von Holcim vorgelegten Gutachten nicht so richtig trauen wollte.

Bürgermeister Heiko Lebherz fasst deren Ergebnisse in einer Stellungnahme zusammen, die nun dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorliegt.

Darin heißt es unter anderem: Der gutachterliche Nachweis (von Holcim) enthalte hinsichtlich des Grundwasserschutzes "deutliche Defizite". Der Ausschluss von Risiken für die Eigenwasserversorgung sei in nicht hinreichendem Maß geprüft worden.