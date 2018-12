Ratshausen "Für uns ein kleiner Ritterschlag"

Seit 1991 gibt es "Alphornklang & Schwobablech" aus Ratshausen. Für die zehn Mitglieder zählende Gruppe – neun von ihnen waren bei der Aufzeichnung dabei – sei es nun der dritte große Fernsehauftritt, sagt Reinald Riede. So waren die Musiker 2006 bei Hansy Vogt dabei und 2015 als "Botschafter von Baden-Württemberg" beim Eidgenössischen Musikfest in Aarau/Kanton Aargau in der Schweiz. Damals, sagt Riede, habe der SRF einen Videoclip mit ihnen in Ratshausen gedreht, der als Einspieler beim Musikfest zu sehen gewesen sei.