Ratshausen "Für Ratshausen schon viel erreicht"

Ratshausen. Dass er in Ratshausen wieder antreten werde, sei für ihn klar gewesen. Anders sieht es in der Nachbargemeinde Hausen am Tann aus. Dort kandidiert er nicht mehr als ehrenamtlicher Bürgermeister, weil er mehr Zeit für die Familie will.

In Ratshausen, sagt er, seien in den vergangenen acht Jahren wichtige Vorhaben verwirklicht worden. Lebherz nennt die Initiierung der Ratshausener Ferienspiele, von denen eine Woche die Gemeinde und eine zweite der Jugendraum gestaltet, die Sanierung des Dorfplatzes für 163 000 Euro und die Sanierung des Rathauses mit 733 000 Euro bei jeweils hohen Zuschüssen. Der Dorfplatz – das Projekt sei bei einem der LEADER-Bürgerstammtische vorgeschlagen worden – werde gut angenommen. Auch der Dorfladen im Rathaus sichere langfristig die Nahversorgung im Ort, "sofern die Bürger die Einrichtung nutzen".

Weiter nennt Lebherz den Bau des Radwegs nach Hausen am Tann, die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die Umstellung auf regenerative Energien und das Thema "Ratshausen barrierefrei" mit Absenkung der Bordsteine an der Ortsdurchfahrt und dem Bau des Aufzugs am Rathaus. "Jetzt sieht man auch Bewohner der Seniorenresidenz mit ihren Rollatoren im Ort", freut sich der Schultes. Auch die Gründung des Löschzugs Süd, die Professionalisierung des Bauhofs und die Schaffung einer Krippengruppe seien wichtige Anliegen gewesen. Aktuell laufe die Sanierung des katholischen Kindergartens mit Verlegung des Parkplatzes für 500 000 Euro.